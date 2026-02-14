Веселин Маринов с голям концерт тази вечер в Несебър

снимка: Булфото

Публиката пя с него хита на Тончо Русев и Евтим Евтимов

Жители и гости на Несебър изпълниха площад „Жулиета Шишманова“, за да празнуват заедно Свети Валентин и Трифон Зарезан с концерт на Веселин Маринов.

Празничната вечер в Несебър премина под знака на любовта и виното, предаде flagman.bg.

Централният площад се превърна в сцена на мащабен концерт, който събра хиляди хора. Основният акцент бе участието на Веселин Маринов, който изпълни едни от най-обичаните песни.

Очаквано най-силният момент настъпи, когато прозвуча „Горчиво вино“ – песен по музика на Тончо Русев и текст на Евтим Евтимов. Площадът запя в един глас, а атмосферата съчета традицията на Трифон Зарезан с емоцията на Свети Валентин.

Несебър успя да обедини двата празника в едно събитие, допълни Флагман.

По-рано през деня в Старото кметство се проведе тържествена церемония. Четири двойки подновиха брачните си клетви в присъствието на своите деца, роднини и приятели. Официален свидетел на ритуала бе кметът Николай Димитров.

Юбилейните златни и сребърни сватби дадоха на деня допълнителен смисъл. В свят на бързи връзки и краткотрайни отношения, двойките показаха пример за устойчивост и взаимност.

Паралелно с музикалната програма, в градска галерия „Радослав Ралев“ беше открита изложбата „Любов и вино“. Несебърски художници представиха творби, вдъхновени от темата за чувствата и традицията. Така културният календар на града получи още едно събитие, което съчетава изкуство и празничност.

Несебър от години залага на културния туризъм и организирането на събития, които привличат както местни жители, така и гости. Площадът се утвърждава като естествен център на обществените прояви. Комбинацията от музика, традиция и лични истории създаде усещане за общност.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!