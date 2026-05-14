Веселин Маринов след концерта си тази вечер в Кърджали: Не съм тук, за да правим равносметки

Тази вечер не съм тук, за да правим равносметки, а да ви благодаря за всичко, което преживяхме през тези години и за виско онова, което ни очаква оттук нататък, каза пред кърджалийската публика Веселин Маринов.

Концертът му „Ти си любовта“ в залата на театъра бе част от националното турне на изпълнителя, посветено на 45 години на сцената. И именно с песента „Ти си любовта“ Веселин Маринов посрещна кърджалийци, а ги изпрати, може би влагайки символика с песента „Рожден ден“.

Почти всяка една своя песен изпълнителят свързваше с история или разсъждение, които разказваше на публиката. Споделяйки за най-новия си 32-ри албум, излязъл само преди няколко седмици, певецът разказа как всеки свой нов проект започва с правенето на баладите в него, а причината е, че са му любими, както и на „почти всички музиканти и хора, пряко свързани с изкуството, които държат на литературната основа, на правилното произношение“, както се изрази самият Маринов. Според него, чрез баладата един изпълнител може да покаже не само любовта си към самия стил, но и уменията си да пее. И поздрави своята публика с баладата „Сняг“.

Сред песните, които Веселин Маринов изпя пред кърджалийци, а и те самите с него, бяха: „Целувай и не говори“, „Без любов“, „Жена на балкона“, „Няма да ти дам да остарееш“, „Горчиво вино“, „Аз знам, Българийо“ и още много други. А когато прозвуча „Лятна жълта рокля“, певецът покани дамите и девойките с жълти рокли да се качат на сцената и изпя песента с тях, предаде БТА.

В края на продължилия близо два часа концерт, Веселин Маринов представи всеки един от музикантите в своя оркестър, споделяйки, че да има собствен оркестър е било негова мечта. Един по един пред публиката се поклониха Антон Златков (китара), Радослав Терзийски (бас китара), Теодор Янков (барабани) и Ясен Велчев (клавишни). През 2016 г. за първи път направихме концерт с оркестъра и той беше в София, каза Веселин Маринов.

След края на концерта в Кърджали, публиката имаше възможността да се докосне до изпълнителя, да се снима с него и да разговаря. Кърджалийци имаха възможността и да закупят част от албумите на изпълнителя, както и биографичната му книга.

Турнето на Веселин Маринов през май продължава с концерти в Смолян, Свиленград, Нова Загора и Сливен. Юбилейните концерти ще завършат в зала 1 на Националния дворец на културата в София през ноември.

