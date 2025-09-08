Вещаят студ, гръмотевици и ветрове в цяла България

Пиксабей

Във вторник и сряда ни очаква предимно слънчево време. Облаци ще се появяват основно над Централна България, но без сериозни валежи. Вятърът ще отслабне, а в много райони на запад дори ще утихне напълно.

Към вечерните часове той постепенно ще се ориентира от югоизток. Температурите ще тръгнат нагоре и следобед термометрите в по-голямата част от страната отново ще показват над 30 градуса, съобщава meteobalkans.com.

Четвъртък времето в страната ще остане предимно слънчево, с временни увеличения на облачността. Съществени валежи не се очакват, макар че в следобедните часове е възможно да се образуват купести облаци и да има краткотрайни превалявания, основно над планинските райони.

Вятърът ще бъде слаб, предимно от югоизток, стихващ през нощта. По Черноморието и в източната част на България през деня ще духа до умерен бриз. Температурите ще се задържат стабилни – между 28° и 33°.

Промяна на времето от петък

В петък обстановката ще се промени. Вятърът ще се ориентира от изток-североизток, като на места ще бъде умерен. В Западна България облаците ще се сгъстяват, особено следобед, когато ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места се очакват краткотрайни превалявания, възможни са и гръмотевици, а температурите там ще се понижат до 22°-27°.

В източната половина от страната сутрините ще започват със слънце, но следобед ще преобладава облачно време, като дъжд ще пада на ограничени места и ще бъде слаб. Максималните стойности ще достигат около 30°.

През почивните дни захлаждането ще се усети и в източните райони. Максималните температури ще се движат между 24° и 29°. Вятърът ще остане умерен, особено по Черноморието. Облачността ще бъде променлива – в събота шансовете за краткотрайни превалявания в западната част на страната остават по-големи, докато в неделя вероятността за дъжд ще намалее.

Дневните температури ще се понижат със стойности призори под 10 градуса

Последните две седмици на астрономическото лято ще са преобладаващо слънчеви с минимални смущения. До началото на новата учебна година времето ще се задържи топло с температури до 35-36 градуса в средата на седмицата.

По-съществена промяна във времето се очертава от четвъртък късно следобед до неделя, когато нахлуващ студен въздух ще донесе условия за кратки, интензивни валежи с гръмотевици. Явленията няма да са повсеместни, а ограничени в Западна и Централна България.

Завръщане на летните температури

Последната седмица на астрономическото лято ще започне със слънчево време с дневни температури между 26 и 31 градуса. Стойностите ще се повишат леко в хода на периода и към сряда-четвъртък в обичайно топлите райони термометрите ще достигат до 34-35 градуса.

Рязък студен фронт около 20 септември

Според прогнозите около 20 септември се очаква преминаването на рязък и бързо развиващ се студен атмосферен фронт. При тази конфигурация северозападният вятър ще е особено силен, а по движението на фронта ще се образуват гръмотевични процеси с кратък, локално интензивен валеж.

Дневните температури ще се понижат значително със стойности сутрин под 10 градуса, а денем - между 20 и 25 градуса.

Астрономическата есен настъпва на 22 септември

На 22 септември в 21:19 часа настъпва есенното равноденствие и официално започва астрономическата есен. Ще я посрещнем със слънчево, но прохладно време.

Прогноза за Черноморието

Повечето от дните до края на астрономическото лято край морето ще са слънчеви. Около 12-13 септември облаците ще са повече, но валежи ще са локални и кратки.

Ще се усети захлаждане - ако в следващите дни температурите следобед са до 27-28 градуса, след първия учебен ден максималните стойности ще са около 24-25. Ранните прогнози допускат около 20 септември да захладнее с още 3-4 градуса.

Морето се очаква да е по-спокойно на 9 и 10 септември. След това, в продължение на няколко дни вълните отново ще са високи.

