Вещите лица са категорични: Синтетична дрога погубила живота на младия мъж от Стара Загора

На 20 август 2025 г. по досъдебно производство на Окръжна прокуратура-Стара Загора е постъпило заключението на съдебномедицинска експертиза за причините за смъртта на Й.С., на 26 г., починал в болница на 13 август 2025 г., след подаден сигнал, че буйствал в района на автогарата в гр. Стара Загора.

То е изготвено от три вещи лица. Според заключението на лекарите причината за смъртта на Й.С. е отравяне със синтетични наркотици, довело до блокиране на дишането и на сърдечната дейност.

На 13 август 2025 г. Й.С. се намирал в района на автогарата в Стара Загора. Той употребил наркотични вещества, не се чувствал добре и буйствал, поради което бил подаден сигнал и на място пристигнал екип на Спешна помощ. Медиците направили опити да успокоят мъжа и да го качат в линейката, но не са успели.

Той продължавал да буйства. Поради тази причина били повикани и на място пристигнали полицейски служители. С тяхна помощ Й.С. бил качен в медицинския автомобил и откаран в болнично заведение в гр. Стара Загора. Мъжът е бил настанен в отделение по реанимация, където по-късно е починал.

От съдебномедицинската експертиза става ясно, че не са установени причинени телесни увреждания вследствие на задържането на Й.С. и действията на полицейските служители.

По досъдебното производство са извършени разпити на свидетели, приложена медицинска документация и др., предаде новини.бг.

