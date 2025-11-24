Весислава Танчева: Ако има гласуване, ОИК-Варна ще махне Коцев, лоялните на ДПС-НН са мнозинство

Снимка: Булфото

"Благомир Коцев сякаш пречеше на всички още с избора му, защото решенията му бяха твърде много в полза на обществеността на Варна. Той опита да забави желанията на бизнес групировките там и да откаже някои вече взети решения. По този начин си навлече проблема. Това, което виждаме да му се случва, не е нищо по-малко от опит да бъде сменен предсрочно". Това каза пред БНР Весислава Танчева, ПР експерт, част от екипа на гражданското сдружение БОЕЦ.

"Сега е важно да се обсъди как Благомир Коцев ще продължи да изпълнява длъжността си кмет на Варна. Защото така, както се разви тази ситуация около него и около двамата заместник-кметове на София, изглежда така, че трябва да се държат едни много важни личности в изпълнителната власт в България известно време в ареста, противно на всякаква логика - юридическа, човешка, гражданска и каквато и да е друга, за да ги направят нещо като пример за всички останали, които си бяха въобразили, че могат да нарушат интересите в общини, които се смяташе, че отдавна са парцелирани и програмирани да работят в интерес на две политически партии - ГЕРБ и "ДПС-Ново начало". Превръщат Благомир Коцев в символ какво ще се случи с всеки, който не желае да работи в полза на конкретната политическа партия ДПС-НН", заяви Танчева.

Това е арест заради самия арест, за да има толкова видна политическа фигура в ареста и той да бъде размахван като плашило пред всички останали, които биха имали неблагоразумието да се противопоставят на този тип водене на политика, смята тя.

По думите ѝ призивът на Бойко Борисов към представителите на ГЕРБ в ОИК-Варна да не гласуват за свалянето на Коцев от поста кмет на Варна е "част от стратегията му да запази колкото е възможно достойнство в ситуация, в която лидерът на ДПС-НН Делян Пеевски непрекъснато изземва властови ресурси от ГЕРБ".

"В един голям град като Пловдив да се разделят структурите на ГЕРБ почти в съотношение 2 към 3 в полза на ДПС-НН не е никак приятно за най-голяма партия, защото това дисбалансира напълно работата на Общинския съвет и го превръща в мокър печат на всички желания и решения на "Ново начало", уточни тя.

Съветът на Борисов към ОИК-Варна е само отлагане на това решение, смята ПР експертът.

"Очевидно сега се прави опитат през Общинската избирателна комисия да постигнат това, което не постигнаха през съда - да отстранят Коцев и да се стигне до предсрочни избори за кмет на Варна. ... В ОИК-Варна лоялните на ДПС-НН към опозицията са в съотношение 20 към 7. Стигне ли се до гласуване - Благомир Коцев ще бъде освободен от поста и ще се премине към следващия етап - избор на нов кмет", уточни Весислава Танчева.

