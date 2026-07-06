Веско Ешкенази: Тангото е животът – днес сме щастливи, а утре всичко може да завие в друга посока

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„Тангото за мен е животът. Каквото се случва в живота, това се случва и в тази музика“, каза цигуларят Веско Ешкенази в предаването „120 минути“.

По думите му именно непрекъснатата смяна на емоциите прави тангото толкова специално.

„Сменят се сезоните, сменят се настроенията, сменя се самият живот. Ако днес сме много щастливи и всичко е добре, утре животът, без да ни предупреди, може да завие в друга посока. Животът е сложно нещо. Тангото е по същия начин“, разказа музикантът.

За него това е музика на крайностите и силните чувства.

„Това е музика, която наистина е огън. Всеки път ме впечатлява и вдъхновява“, допълни Ешкенази.

В проектите си цигуларят работи със Стоян Караиванов – първия бандонеонист в България.

Бандонеонът е типичен за аржентинското танго инструмент. За разлика от акордеона той няма клавиши, а множество копчета от двете си страни.

„Изключително сложно е свиренето. Инструментът има невероятни цветове и багри и неслучайно е в основата на тангото“, обясни Веско Ешкенази.

Пиацола и музиката, която излиза от улиците на Буенос Айрес

Неизменна част от концертите на Ешкенази е музиката на легендарния Астор Пиацола.

Композиторът учи класическа музика в Париж при Надя Буланже. Именно тя, след като чува негово танго, го насърчава да продължи в тази посока.

„Тя му казва: „Ти трябва да пишеш тази музика. Недей да се занимаваш с друго“, разказа цигуларят.

Пиацола се превръща в създател на т.нар. ново танго.

„Той превръща тангото от характерната улична музика на Буенос Айрес в музика за залите. В музика за света“, посочи Ешкенази.

Животът на аржентинския композитор обаче не е лек. Новаторският му подход предизвиква силна съпротива, а в определени периоди той дори получава смъртни заплахи.

„Той е бил много силен човек. Изключителен визионер в начина, по който е представял музиката си. Държал е на всеки детайл“, каза Веско Ешкенази.

Внукът на Пиацола идва в България

Голямата изненада предстои на 12 март 2027 г. Тогава на сцената в зала 1 на НДК ще излезе Пипи Пиацола – внукът на Астор Пиацола.

Той е барабанист и ще пристигне в София заедно с басиста Хуан Пабло Наваро.

„Това са хора, които са били близо до музиката на големия Астор Пиацола и ще бъдат на българска сцена“, разказа Ешкенази.

По думите му гостуването ще бъде дебют за Пипи Пиацола на Балканите.

Интересът към концерта вече е сериозен.

„Огромно беше учудването ни, когато разбрахме, че девет месеца преди концерта залата вече е наполовина пълна“, каза музикантът.

Редактор "Екип на Петел",

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