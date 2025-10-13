Вестителите на студа в небето над България

Пиксабей

Промените във времето рядко настъпват изведнъж — природата обикновено ни дава ясни знаци, че нещо предстои. Един от най-сигурните начини да разберем, че наближава застудяване, е като наблюдаваме облаците. Те са своеобразни „вестители“ на атмосферните процеси. Преди да ни достигне студен фронт, в небето се разиграва характерна последователност от облачни форми, пише Метео Балканс.

Първите вестители – перестите облаци (Cirrus)

Много часове преди фронтът да достигне даден район, високо в небето се появяват нежни, влакнести облаци – Cirrus. Те са съставени от ледени кристали и изглеждат като разпръснати пера или нишки. Макар да изглеждат безобидно, те често означават, че във високите слоеве на атмосферата вече се зараждат промени.

Прозрачният воал – пересто-слоести облаци (Cirrostratus)

След перестите облаци небето често се покрива с тънък, млечнобял слой – Cirrostratus. Те създават ефектни ореоли около Слънцето или Луната, което е сигурен знак, че влажността във височина се повишава. Това е едно от най-ранните предупреждения, че фронтът се приближава.

Средните нива – слоесто-купести облаци (Altostratus)

С приближаването на студения фронт облачността се сгъстява. Появяват се Altostratus – сиви или синкави пластове, които постепенно закриват Слънцето. Атмосферата става по-мрачна, а въздухът – по-тежък. Често започва слаб, ситен дъжд – предвестник на по-сериозни явления.

Ниско спускащите се облаци – дъждовно-слоести (Nimbostratus)

Понякога, особено при бавно движещи се фронтове, следват Nimbostratus – плътни, тъмни облаци, от които пада продължителен дъжд или сняг. Те създават усещане за „нисък таван“ в небето и покриват хоризонта с еднообразен воал.

Кулминацията – купесто-дъждовни облаци (Cumulonimbus)

Когато студеният фронт е активен, настъпва внезапен преход – появяват се мощни Cumulonimbus, извисяващи се на километри нагоре. Те имат форма на наковалня и често носят гръмотевични бури, поройни валежи, градушка и силен вятър. С тях настъпва рязко понижение на температурата и промяна на въздушните маси.

След фронта – яснота и свеж въздух

След преминаването на студения фронт облаците бързо се разкъсват. Небето става ясно, видимостта се подобрява, а въздухът – сух и прохладен. Тези условия са типични за зоната зад фронта, където властва студената и стабилна въздушна маса.

