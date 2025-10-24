Ветераните на Морските дяволи с най-много медали в Истанбул

Снимки Морските дяволи

Силно се представиха варненски ветерани на проведения в турския мегаполис Истанбул 25-и международен турнир по тенис на маса за мъже и жени. Участие в проявата взеха над 300 състезатели от 28 държави.

България се представи с два отбора. Единият бе сборен на страната, а другият - ТК Морските дяволи от Варна.

Тимът от морската столица по традиция се върна с най-много отличия - четири златни и два бронзови медала, пише chernomore.bg.

Шампионка при жените (възраст 50-59 години) стана Ани Господинова, а Нишан Памукчиян бе над всички при мъжете над 80 години. При смемените двойки шампиони станаха Ани Господинова и Янко Димитров.

По повод юбилейното издание на турнира от щаба на ТК Морските дяволи подариха на домакините от Фенербахче специален плакет.

