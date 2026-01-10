Везенков: Чувствам се много добре

кадър: Бтв, архив

Българската звезда в баскетбола Александър Везенков и неговият клубен Олимпиакос надиграха германския Байерн в двубой от редовния сезон, а родният състезател бе в основата на победата.



"Чувствам се много добре, идвахме от тежки гостувания и се върнахме у дома след дълго време. Байерн дойде тук след две поредни победи, но в крайна сметка важното е, че спечелихме. Имаме дълбока скамейка, разполагаме с играчи, които могат да се включат във всеки момент. Важното е всички да са здрави и да продължаваме да градим химия", заяви Везенков след срещата, допълва Фокус.



В нея българинът отбеляза 25 точки и общо 35 пункта Коефициент на полезно действие - КПД, с което постигна рекорд в Олимпиакос за най-много КПД рейтинг точки в историята на клуба с общо 3661.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!