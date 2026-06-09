Везенков доближи Олимпиакос на една победа от титлата в Гърция

Снимка: Булфото

Голямата звезда на българския баскетбол Александър Везенков вкара 24 точки, добавяйки 3 борби, 2 асистенции и 2 откраднати топки при успеха на неговия Олимпиакос със 102:92 над Панатинайкос в мач №3 от финалната серия на гръцката лига, изиграл се тази вечер в "Двореца на Мира и Приятелството" в Пирея, съобщава "Спортал". Така "червено-белите" поведоха с 2-1 успеха в серията. Четвъртият мач е на 10 юни (сряда) от 21:00 часа в "Т-Център" в олимпийския комплекс ОАКА. Играе се до три победи от пет срещи.

След 10 минути игра домакините поведоха с 27:21, а на почивката разликата бе 2 точки в тяхна полза (47:45). В заключителните минути на срещата двата отбора влязоха при резултат 70:62 в полза на Олимпиакос, а след интересна последна четвърт баскетболистите на Йоргос Барцокас грабнаха победата.

Най-резултатен за успеха на Олимпиакос беше Еван Фурние с 28 точки, 17 вкара Никола Милутинов. За Панатинайкос Джериън Грант се разписа с 19 точки, 15 наниза Ти Джей Шортс.

Редактор "Екип на Петел",

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