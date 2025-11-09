Везенков и Олимпиакос играят днес за гръцката баскетболна лига

кадър: Макс спорт

Отборът на Олимпиакос с българския национал Александър Везенков в състава си приема Кардица в мач от шестия кръг на гръцката баскетболна лига.

Срещата е днес от 13:00 часа в Пирея, предава Sportal.bg.

"Червено-белите" са първи в класирането без загуба до момента, а съперникът им заема предпоследно място в таблицата.

