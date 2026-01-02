Везенков и Олимпиакос играят в момента голямото дерби с Панатинайкос

Кадър Youtube

Голямото гръцко дерби е гвоздеят в програмата на Евролигата тази вечер. Срещата между отборите на Панатинайкос и Олимпиакос, където играе Александър Везенков стартира в 21:15 часа в олимпийския комплекс ОАКА, а след 10 минути игра гостите от Пирея поведоха с 28-13.

На почивката двата отбора се оттеглиха при резултат (43-43). Равенство има и преди последната част (61-61), допълва Спортал.

Везенков отново е в стартовата петица в компанията на Уолкъп, Милутинов, Папаниколау и Дорси.

