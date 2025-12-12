Везенков и Олимпиакос играят в момента много важен двубой в Евролигата

кадър: Спортал

Отборите на Олимпиакос с българския национал Александър Везенков в състава си и Барселона играят в мач от 15-ия кръг на Евролигата. След 10 минути игра в Испания гостите поведоха с 22-21.

Срещата не започна добре за Олимпиакос, като след близо 5 минути игра "червено-белите" изоставаха с 4-11. 3:44 минути преди края на частта успяха да намалят изоставането си на 3 точки (11-14), след тройка на Еван Фурние, а именно той стопи пасива на точка (13-14). Продължи надлъгването между двата отбора, като 34 секунди преди края на частта Везенков изравни резултата (21-21), а след 10 минути игра гостите поведоха с 22-21, допълва Спортал.

Само няколко секунди бяха нужни на Олимпиакос да поведе с 24-21 след кош на Донта Хол. След минута и половина игра обаче Барса пак си върна предимството (25-24). Дорси изравни резултата (26-26) и двата отбора продължават надлъгването.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!