Везенков и Олимпиакос играят в момента страхотен мач за Евролигата

Байерн в Мюнхен и Олимпиакос на Александър Везенков играят помежду си в момента в среща от шестия кръг на Евролигата. След края на първото полувреме Олимпиакос води в резултата с 47:29.

Гръцкият шампион е с 3 победи и 2 загуби дотук, а в миналия кръг надделя драматично като гост над Макаби Тел Авив, с ключов принос и решаващи кошове в края на българската суперзвезда на "червено-белите" от Пирея.

Байерн e с баланс 2-3, като в последния си мач в турнира отстъпи пред Фенербахче в Истанбул, предаде Спортал.

Старши треньорът на баварците Гордън Хърбърт не може да разчита на няколко играчи. Литовската звезда Рокас Йокубайтис е аут за дълго време заради скъсана предна кръстна връзка на коляното, а Елиас Харис и Йоханес Фойгтман също са извън строя заради проблеми с коляното. Чисто новото звездно попълнение Спенсър Динуиди пък все още не се е присъединил към отбора.

