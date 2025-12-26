Везенков и Олимпиакос играят в момента за Евролигата

кадър: Макс спорт,архив

Виртус Болоня и Олимпиакос играят помежду си в двубой от 18-ия кръг на Евролигата. След 10 минути игра италианският тим води в резултата с 25:23.

"Червено-белите" от Пирея разбиха у дома АСВЕЛ Вильобран със 107:84 в последния си мач в турнира, с което прекъснаха серия от 3 поредни загуби в надпреварата, предаде Спортал.

Олимпиакос играе повече от успешно срещу тима от Болоня в исторически план - 9 победи от 10 мача в Евролигата. Единственият успех на италианците срещу гръцкия тим е на 19 декември 2023 г- 69:67 във "Виртус Сегафредо Арена".

Везенков пропусна мача на тима с Колосос Родос (100:86 за Олимпиакос) от гръцкото първенство заради травма в крака, но днес е в стартовата петица на гръцкия гранд.

