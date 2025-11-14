Везенков и Олимпиакос играят важен мач в този момент

кадър: Макс спорт, архив

Отборът на Олимпиакос с българския национал Александър Везенков в състава си и Олимпия Милано играят в среща от 11-ия кръг на Евролигата. След 10 минути игра резултатът е 27-21 в полза на италианския тим.

Баскетболистите на Олимпиакос излизат със специални тениски посветени на своя съотборник Кийнън Еванс, който се контузи тежко преди два дни при завръщането си след повече от 500 дни отсъствие от терените. Той скъса ахилес и ще бъде аут до края на сезона, предаде Спортал.

Съвсем очаквано в стартовата петица на Олимпиакос попадна Везенков, като компания там му правят Уолкъп, Дорси, Милутинов и Фурние.

ПЪРВА ЧАСТ



След минута и половина игра резултатът е 6-2 в полза на италианците. Дорси намали на точка изоставането на Олимпиакос (5-6), след асистенция на Везенков. След 3 минути игра разликата е 3 точки в полза на домакините (10-7), а малко след това тя скочи на 5. Набързо гърците намалиха изоставането си на 2 точки, а Везенков изравни резултата (14-14), при оставащи около 4:30 минути до края на частта. Продължава гонитбата в резултата. Минута преди края разликата скочи на 5 точки в полза на италианския тим (24-19). След 10 минути игра резултатът е 27-21 в полза на Олимпия Милано.

ВТОРА ЧАСТ



Разликата скочи до 8 точки (31-23) в полза на Олимпия. 5:25 минути до почивката преднината на домакините скочи на 10 точки (37-27). Гръцкият гранд пък не успява да намери начин да стопи преднината на съперника си до този момент.

Гръцкият гранд е със седем победи и три загуби в сметката си до този момент, а италианците са с баланс от пет успеха и пет поражения от началото на сезона в "турнира на богатите".

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!