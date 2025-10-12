Везенков и Олимпиакос излизат днес в голямото гръцко дерби

стоп кадър: Ютуб

Отборите на Олимпиакос с българския национал Александър Везенков и Панатинайкос се изправят един срещу друг в голямото гръцко дерби днес.

Срещата е от 19:00 часа в залата в Пирея.

Двубоят от втория кръг от първенството на Южната ни съседка се чака с нетърпение от "червено-белите" фенове, които изкупиха билетите за час още преди две седмици, предаде Спортал.



В първия кръг Олимпиакос победи със 10081 Маруси, а "детелините" се наложиха с 93-83 над ПАОК.

