Везенков и Олимпиакос с много важна победа в Евролигата

кадър: Макс спорт

Отборът на Олимпиакос с българския национал Александър Везенков победи с 62-58 Апоел Тел Авив в супердерби от осмия кръг на Евролигата пред погледа на мегазвездата в тениса Новак Джокович.

След 10 минути игра в Пирея израелският гранд поведе с 21-18, а на почивката двата отбора се оттеглиха при резултат 39-33 в полза на израелския гранд. В заключителните минути на срещата домакините влязоха с преднина от точка (44-43) и в крайна сметка спечелиха срещата след изумителна драма и поредица от спорни съдийски отсъждания, предава Спортал.

Българският национал беше най-резултатен за успеха на гръцкия гранд с 14 точки, 4 борби, 1 асистенция, 1 открадната топка за 26:07 минути на паркета.

Тайлър Дорси наниза 11 точки за Олимпиакос, а Никола Милутинов завърши с дабъл-дабъл от 10 точки и 13 борби.



За Апоел Тел Авив Антонио Блейкни реализира 13 точки, по 10 добавиха Колин Малкълм и Василие Мицич.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!