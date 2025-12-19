Везенков и Олимпиакос с много важна победа в Евролигата

кадър: Макс спорт

Олимпиакос помете със 107:84 последния в класирането АСВЕЛ Вильорбан в среща от 17-ия кръг на Евролигата. По този начин грандът от Пирея прекъсна серията си от три поредни загуби в турнира и си повъзвърна самочувствието, като зарадва феновете си в "Двореца на мира и приятелството" в Пирея с една от най-лесните си победи от началото на сезона в елитната надпревара.

Гръцкият шампион загуба преди броени дни у дома от силно представящия се испански тим Валенсия и понатрупа поражения в турнира, а вече е с баланс 9-7 (и мач по-малко), предава Спортал.

АСВЕЛ е с едва 4 успеха и вече 13 загуби дотук, като по-рано тази седмица надви у дома Байерн (Мюнхен), но френският тим остава на последната 20-а позиция в подреждането.

Олимпиакос играе по традиция успешно срещу АСВЕЛ, като вече е с 13 победи от 19 двубоя срещу този съперник в исторически план.

Голямата звезда на АСВЕЛ Нандо Де Коло пропусна мача заради травма, а французите се опитаха да се противопоставят на противника си през първото полувреме и дори спечелиха втората четвърт, но през вторите 20 минути бяха пометени от Саша Везенков и компания.

Българската звезда завърши мача със 17 точки, 5 борби, 4 асистенции и 1 открадната топка, както и с най-висок рейтинг на КПД в двубоя (28). Везенков бе 4/6 в стрелбата за две точки, 1/2 от тройката и 6/6 от линията за наказателни удари.

22 точки за Олимпиакос отбеляза Тайлър Дорси, като той направи и 6 асистенции. Еван Фурние реализира 21 точки, а с 11 се отчете Франк Нтиликина. За гостите само двама играчи приключиха срещата с двуцифрен брой точки - Шакийл Харисън (11) и Едуин Джексън (10).

