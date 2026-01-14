Везенков и Олимпиакос с разгромна победа срещу Партизан в Белград

Кадър Youtube

Отборът на Олимпиакос с българския национал Александър Везенков в състава си победи със 104-66 Партизан в мач от 22-ия кръг на Евролигата. След 10 минути в зала "Александър Николич" гостите от Пирея поведоха с 20-17, а на почивката се оттеглиха с преднина от 21 точки (52-31).

В заключителните минути на срещата двата отбора влязоха при резултат 79-43 в полза на гръцкия гранд, а до края срещата просто се доиграваше.Съвсем очаквано Везенков попадна в стартовата петица на своя тим и за 28:17 минути на паркета записа срещу името си 25 точки, 7 борби и 1 асистенция за КПД 32, с което грабна и приза MVP на срещата в Белград, предаде Спортал.

От неговите съотборници по 12 точки вкараха Томас Уолкъп, Тайлър Дорси, Алек Питърс, Никола Милутинов и Донта Хол.



За Партизан най-резултатен бе Дуейн Уошингтън с 28 точки, 11 добави Бруно Фернандо.

