Везенков и Олимпиакос с тежка загуба в Евролигата

стоп кадър: Ютуб

Реал Мадрид надви Олимпиакос с 89:77 в мач от втория кръг на Евролигата, игран в испанската столича.

Резултатът е малко лъжлив, тъй като през първите 30 минути Олимпиакос бе една идея по-добрият отбор на терена, а в първата четвърт Александър Везенков и компания бяха неудържими, като я взеха с 29:19, предава Спортал. Тотален срив в последните 10 минути обаче провали шампиона на Гърция, който претърпя първа загуба от началото на сезона в турнира. Грандът от Пирея започна с успех със 102:96 срещу Баскония в първия кръг, но тази вечер загуби последната четвърт с 8:25 и нямаше как да избегне поражението.

"Лос бланкос" започнаха новия сезон с две поредни поражения. Реал първо загуби финала за Суперкупата на Испания срещу Валенсия, а няколко дни по-късно отстъпи пред Виртус Болоня с 68:74 на италианска земя в Евролигата. "Белите" обаче със сигурност ще са повече от мотивирани тази вечер, не само да запишат първа победа за сезона в Евролигата, но и за да си отмъстят на гръцкия шампион за поражението си от "червено-белите" на четвъртфиналната плейофна фаза на турнира през миналия сезон.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!