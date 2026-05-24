Александър Везенков и Олимпиакос спечелиха Евролигата!

Три години след злополучно загубения финал срещу Реал Мадрид, Олимпиакос взе своя сладък реванш, побеждавайки с 92:85 в много равностоен финал в Атина.

Българската суперзвезда Саша Везенков пък за първи път се изкачи на европейския връх.

Везенков записа 12 точки и 4 борби във финала.

За гранда от Пирея това е 4-ти трофей от най-престижния турнир на Стария континент и първи от 14 години насам.

В редовния сезон двата тима си размениха по една домакинска победа. “Белите” финишираха на трето място в класирането, припомня Спортал.

В плейофите преди Финалната четворка Реал елиминира Апоел Тел Авив с 3-1, а Олимпиакос прегази Монако с 3-0.

