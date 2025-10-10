Везенков и Олимпиакос спечелиха голям мач в Евролигата

кадър: Макс спорт

Олимпиакос помете новака Дубай с 86:67 в "Двореца на мира и приятелството" в двубой от третия кръг на Евролигата.

Това беше и първа домакинска среща на шампиона на Гърция от началото на сезона в турнира, след като Александър Везенков стартираха с две поредни гостувания на испанска земя. Това е и втора победа за Олимпиакос от началото на сезона в надпреварата, а негов съперник бе един от дебютантите в престижната надпревара. Дубай вече е с едан победа и две поражения, предаде Спортал.

Дубай в миналия кръг загуби с 81:103 гостуването си на финалиста от сезон 2024/25 Монако. Олимпиакос пък претърпя първото си поражение за сезона при гостуването си на Реал Мадрид - 77:89. Срещу "лос бланкос" гръцкият шампион изигра брилянтна първа четвърт, но се срина в последния период и трябваше да се примири със загубата.

След 13-те си точки срещу "лос бланкос", тази вечер Везенков бе на познатат висота, която показа и срещу Баскония на старта, когато реализира 24 точки. Днес Сашо бе неудържим, като записа 25 точки, 11 борби, 1 асистенция и 1 чадър за едва 23 минути и половина. Българинът регистрира КПД от 34 и съвсем логично стана играч на мача.

Треньорът на "червено-белите" от Пирея Йоргос Барцокас не можеше да разчита на трайно контузените Мустафа Фал и Кийнън Еванс, а Еван Фурние бе под въпрос и в крайна сметка също пропусна срещата. Шак МакКисик също бе аут, а Донтей Хол все пак взе участие в мача.

Проблеми имаше и в лагера на Дубай, тъй като Джанан Муса, Мам Жайте и Алекса Аврамович са трайно контузени.

