Везенков и Олимпиакос загубиха, пети мач ще реши титлата на Гърция

Снимка: Булфото, архив

Баскетболният Олимпиакос с българския национал Александър Везенков в състава си загуби с 86:93 от Панатинайкос в мач №4 от финалите в гръцката лига. По този начин "детелините" изравниха серията за трофея (2-2), а пети мач ще определи шампиона на Южната ни съседка. Той ще се изиграе на 13 юни (събота) от 18:00 часа в "Двореца на Мира и Приятелството" в Пирея, информира "Спортал".

Иначе, след 10 минути игра в "Т-Център" в олимпийския комплекс ОАКА в Атина, домакините поведоха с 20-16, а на почивката резултатът бе 40-34 отново в тяхна полза. В заключителните минути на срещата Олимпиакос влезе с преднина от 4 точки (57-53), а в редовното време срещата приключи при резултат 69-69, което прати мача в продължение. В него двата отбора също не успяха да се победят, завършвайки 79-79, което добави още 5 минути към двубоя, който в крайна сметка бе спечелен от "зелените".

Саша Везенков се разписа с 14 точки, 6 борби, 3 асистенции и 1 открадната топка. Най-резултатен от неговите съотборници беше Еван Фурние с 29 точки, а 19 наниза Томас Уолкъп.

За Панатинайкос 23 точки вкара Кендрик Нън, 13 реализира Ти Джей Шортс, а с 12 се отчете Найджъл Хейс-Дейвис.

Редактор "Екип на Петел",

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