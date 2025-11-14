Везенков и Олимпиакос загубиха инфарктен двубой за Евролигата

кадър: Макс спорт

Отборът на Олимпиакос с българския национал Александър Везенков в състава си загуби с 87-88 от Олимпия Милано в среща от 11-ия кръг на Евролигата, изиграла се тази вечер в Италия. След 10 минути игра резултатът бе 27-21 в полза на домакините, а на почивката Олимпиакос изоставаше с 4 точки (43-47). В заключителните минути на срещата гръцкият гранд влезе с пасив от 11 точки (56-67) и въпреки чудесата, които направиха играчите на Йоргос Барцокас в последната четвърт, те не успяха да стигнат до победата, допълва Спортал.

За 24:26 минути на паркета Везенков записа срещу името си 6 точки, 7 борби и 2 асистенции.

В началото на срещата пък баскетболистите на Олимпиакос излязоха със специални тениски посветени на своя съотборник Кийнън Еванс, който се контузи тежко преди два дни при завръщането си след повече от 500 дни отсъствие от терените. Той скъса ахилес и ще бъде аут до края на сезона.

Съвсем очаквано в стартовата петица на Олимпиакос попадна Везенков, като компания там му правиха Уолкъп, Дорси, Милутинов и Фурние.

