Везенков и Олимпиакос записаха четвърта поредна победа в гръцкия баскетболен шампионат

Баскетболистите на Олимпиакос се наложиха над тима на Миконос с 91:65 (18:19, 17:10, 33:13, 23:23) като гости в среща от четвъртия кръг на гръцкото първенство при мъжете. Победата беше четвърта поредна за Александър Везенков и съотборниците му, които оглавяват временното класиране, а Миконос допусна втора загуба от трите си срещи до момента.

Александър Везенков допринесе за успеха с 11 точки, 6 борби, 1 асистенция и 1 открадната топка за 24 минути на терена, предава БТА.

След сравнително равностойна първа част, Олимпиакос изигра по-добра втора четвърт и водеше с 35:29 на почивката. Гостите бяха още по-категорични в третата част и преди последните 10 минути авансът им беше 68:42. Най-голямата разлика в полза на гранда от Пирея достигна 36 точки.

Най-резултатен за победителите беше американецът Сейбън Лий с 19 точки и 2 борби.

Сега за Олимпиакос предстоят два мача от Евролигата – домакинство на Монако на 29 октомври и срещу Апоел Тел Авив на 31 октомври, а в първенството на Гърция Везенков и съотборниците му ще посрещнат състава на Ираклис на 2 ноември.

