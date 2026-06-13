Везенков и компания протягат ръце към още една титла

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Воденият от българската си звезда Александър Везенков тим на Олимпиакос и Панатинайкос се изправят един срещу друг в решаващ мач №5 от финалната серия на гръцката баскетболна лига. Срещата е днес от 18:00 в "Двореца на мира и приятелството" в Пирея.

В мач номер 4 Олимпиакос отстъпи по драматичен начин след две продължения пред вечния съперник от Атина с 86:93.

Олимпиакос е на прага да увенчае един от най-успешните сезони в историята на клуба. Дори и да не стигне до титлата в гръцкото първенство, кампанията вече може да бъде определена като изключително успешна, след като тимът най-сетне сложи край на 13-годишното чакане и триумфира в Евролигата. Към това трябва да се добави и спечелената по-рано през сезона Суперкупа на Гърция, а сега „червено-белите“ имат възможност да прибавят още един трофей във витрината си пред собствена публика.

Доминацията на домакините в първенството е безспорна. Те преминаха през редовния сезон без нито едно поражение, а до втория мач от финалната серия бяха записали само победи и в плейофите.

За Панатинайкос залогът е много по-голям. Ако „зелено-белите“ не успеят да спечелят решаващия двубой като гости, сезонът трудно би могъл да бъде оценен като успешен. Най-голямото разочарование дойде в Евролигата, където тимът отпадна драматично още на четвъртфиналите. ПАО поведе с 2-0, но допусна срив – две поредни загуби у дома и поражение в решителния пети мач сложиха край на европейските амбиции на отбора, а сол в раната добави Олимпиакос, след като спечели Евролигата в залата на "детелините". Така проектът, в който бяха вложени сериозни средства и огромни очаквания, остави горчив вкус сред привържениците на клуба.

Редактор "Екип на Петел",

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