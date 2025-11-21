Везенков и компания с нова голяма победа

кадър: Макс спорт

Олимпиакос постигна осмата си победа за сезона в Евролигата. В среща от 12-ия кръг на турнира Александър Везенков и компания срещнаха сериозна съпротива, но пречупиха Париж в "Двореца на мира и приятелството" в Пирея с 98:86.

По този начин "червено-белите" заличиха горчивия вкус от поражението от Олимпия Милано на италианска земя миналата седмица. Олимпиакос е вече с 8 победи и 4 загуби дотук в надпреварата.

Париж пък започна оптимистично сезона в турнира, но влезе в серия от 4 поредни загуби преди да я прекъсне с домакински успех над Валенсия, постигнат след силно второ полувреме за французите. Париж е с 5 победи и 7 поражения през настоящия сезон в Евролигата след днешния резултат в Пирея.

Везенков не изигра най-силния си мач с екипа на гръцкия шампион, но все пак реализира 13 точки. Към тях той добави 4 борби, 1 асистенция и 1 открадната топка. Играчът с №14 бе 2/8 за две точки, 2/7 за три и 3/3 от линията за наказателни удари.

Еван Фурние се отличи с 18 точки, 3 асистенции и 2 откраднати топки за Олимпиакос, Тайсън Уорд и Тайлър Дорси пък завършиха мача с по 12 точки. Уорд добави към тях 5 борби, 4 асистенции и 4 откраднати топки, а Дорси - 3 асистенции и 3 откраднати топки.

Гостите пък бяха днес без голямата си звезда Надир Ифи. Страхотен мач в негово отсъствие изигра Джъстин Робинсън. Гардът наниза 35 точки, като вкара 7 тройки от 10 опита. Той записа още 4 асистенции, 2 борби и 2 откраднати топки. По 13 точки пък реализираха Якуба Уатара и Джереми Морган.

Първа част:

В средата на първата четвърт Париж поведе с 10:8, като мачът бе доста равностоен в началните минути. Тройка на Джъстин Робинсън направи резултата 16:14 за гостите. 2:38 минути преди края на първата четвърт Алек Питърс замени Везенков, който имаше "тиха" първа четвърт с 2 точки. Секунди след това французите поведоха с 5 точки разлика - 21:16. Петата тройка на правещия фантастична първа четвърт Джъстин Робинсън пък увеличи разликата на 8 точки - 24:16 за Париж. Тройка в последната секунда на първия период на новото попълнение на гостите Джаред Роудън пък оформи резултата след 10 минути игра - 29:21 за Париж.

Втора част:

Вторият период започна с лесни две точки под самия кош за Алек Питърс след асистенция на Еван Фурние, а секунди по-късно американската резерва на Везенков бе точен на два пъти и от линията за наказателни удари - 25:29. Тайсън Уорд пък доближи домакините на една точка от противника - първо с тройка от ъгъла, а след това и със забивка след контраатака - 30:31. Шестата тройка на Джъстин Робинсън в мача даде 5 точки аванс на гостите, но Тайсън Уорд и повяилият се в игра Костас Папаниколау отговориха с две поредни точни стрелби от далечна дистанция, а малко след това Олимпиакос излезе и напред в резултата - 39:38.

Направилият много силен мач бивш играч на Париж Тайсън Уорд даде 6 точки аванс на гръцкия гранд от линията за наказателни удари - 45:39, а 3:38 мин. преди края на първото полувреме Везенков се завърна на терена на мястото на Питърс. Тройка от ъгъла на Папаниколау направи резултата 50:41, но секунди след това гостите също поразиха целта от далечна дистанция. Везенков пък даде двуцифрен аванс на домакините с три точно изпълнени фаула - 55:44. Амат Мбайе след това вкара тройка за гостите, но същото стори за Олимпиакос и Франк Нтиликина. След 20 минути игра Олимпиакос имаше преднина от 58:49 в резултата, като домакините разбиха съперника си с 37:20 във втория период. Везенков пък бе с 5 точки, 1 борба и 1 открадната топка дотук.

Трета част:

Джъстин Робинсън започна силно второто полувреме, вкарвайки 4 поредни точки за Париж, а Еван Фурние първо пропусна два фаула, а след това вкара тройка за 63:53. Чудесен пробив на Тайлър Дорси, завършил с кош, направи резултата 65:53 в полза на домакините в средата на третия период, а Якуба Уатара вкара 11-тата тройка дотук в мача за парижани. Джереми Морган пък след това бе точен от далечна дистанция за гостите, но Олимпиакос отговори с тройка от ъгъла на Фурние - 68:59. Везенков пък най-сетне напомни за себе си с хубава тройка от върха за 71:59. Последва обаче серия от 5 поредни точки за гостите и разликата падна на 7 след тройка на Морган - 64:71. Джъстин Робинсън свали разликата на 4 след хубав пробив и кош - 68:72. Успешен пробив на Фурние даде глътка въздух на домакините - 74:69, а Никола Милутинов оформи от линията за наказателни удари резултата след края на третия период - 75:69.

Последна част:

Последният период започна добре за гостите, но резервният център на "червено-белите" от Пирея Донтей Хол направи две поредни важни добавки за Олимпиакос - 79:73. Акробатичен кош на Тайлър Дорси даде 6 точки аванс на Олимпиакос малко след това, а Джъстин Робинсън с поредната си тройка свали разликата на 3. Томас Уолкъп обаче не след дълго върна тройката - 84:78, след като преди това, след две стрелби на Везенков, едната от зоната за три точки, топката и в двата случая се завъртя по ринга, но не пожела да мине през мрежичката. Тройка на Фурние даде вече солиден аванс на домакините - 89:78. Секунди по-късно Фурние открадна топката и реализира нови две точки, като вече не се виждаше как Париж може да си тръгне с победа от Пирея. Последният кош за Олимпиакос бе тройка от ъгъла на Везенков и Олимпиакос се изравни по показатели с големия си съперник Панатинайкос в класирането (8-4).

Стартови състави:

Олимпиакос: Томас Уолкъп, Александър Везенков, Тайлър Дорси, Никола Милутинов, Еван Фурние

Париж: Джъстин Робинсън, Алан Докоси, Джереми Морган, Якуба Уатара, Дерек Уилис.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!