Везенков игра добре, но Олимпиакос загуби тежко в Евролигата

кадър: Макс спорт

Отборът на Олимпиакос с българския национал Александър Везенков в състава си загуби с 85-98 от Барселона в мач от 15-ия кръг на Евролигата. След 10 минути игра в Испания гостите поведоха с 22-21, а на почивката изоставаха с 39-42. В заключителната четвърт двата отбора влязоха при резултат 72-56 в полза на Барселона, но в последните минути до изненада не се стигна, предаде Спортал.

Българският национал попадна в стартовата петица на своя тим и за 30:02 минути на паркета се разписа с 22 точки, 5 борби и 1 открадната топка.

За Олимпиакос след Везенков, най-резултатен бе Тайлър Дорси с 19 точки.

