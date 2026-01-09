Везенков над всички за поредна победа на Олимпиакос

Кадър Youtube

Олимпиакос надигра Байерн Мюнхен с 95:80 в среща от 21-ия кръг на Евролигата в "Двореца на мира и приятелството" в Пирея. Над всички тази вечер беше българската суперзвезда Александър Везенков, който завърши двубоя с 25 точки за 24 минути. 30-годишното българско крило регистрира страхотен КПД рейтинг от 35. Саша добави към актива си 3 борби, 4 асистенции и 1 открадната топка, предава Спортал.

Една година след феноменалното си представяне с 45 точки срещу същия съперник в същата зала, Везенков днес отново демонстрира страхотна ефективност - 8/10 в стрелбата за две точки, 2/2 за три и 3/3 от линията за наказателни удари.

Сръбският център на Олимпиакос Никола Милутинов също бе на висота с 14 точки, 8 борби и 2 асистенции, а четирима играчи на гръцкия шампион завършиха срещата с 10 точки - Костас Папаниколау, Тайлър Дорси, Тайсън Уорд и Еван Фурние.

Андреас Обст се отличи с 21 точки за Байерн, а Айзея Майк и Дейвид МакКормак добавиха по 13 за германския шампион.

"Червено-белите" от Пирея са осми в класирането с 11 победи и 8 поражения дотук. В предишния си мач те отстъпиха пред Фенербахче като гости. Баварците пък са 16-и с баланс 7-13, като започнаха 2026 година с два домакински успеха - над Макаби Тел Авив и Баскония. Водени отскоро от легендарния сръбски специалист Светислав Пешич, германците ще се опитат да затруднят максимално гръцкия шампион.

Именно срещу Байерн преди година - на 10 януари, пак в Пирея, Везенков изигра може би най-силния мач в кариерата си, вкарвайки 45 точки на баварците при невероятна ефективност, а Олимпиакос тогава разгроми съперника си със 112:69.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!