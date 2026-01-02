Везенков попадна в идеалния отбор на Евролигата за 2025 г.

Стопкадър Ютуб

Александър Везенков изпрати поредна силна година в кариерата си, а в замяна на това получи нови признания. Крилото на Олимпиакос заслужи място и в символичния идеален отбор на Евролигата за 2025 г.

Компания на най-добрия ни баскетболист правят още Силвен Франсиско (Жалгирис), Майк Джеймс (Монако), Кендрик Нън (Панатинайкос) и Филип Петрушев (Дубай), предава БГНЕС.

Везенков е с най-висок среден коефициент на мач за 2025 г. – средно с по 23, като попада в още две класации.

Той е втори по отбелязани точки с общо 751, като пред него е само Кендрик Нън със 797. Българинът заема тази позиция и за най-много борби – 267, изпреварван от Хуанчо Ернангомес с 305.

