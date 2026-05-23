Везенков преди финала срещу Реал Мадрид: Знаем кои сме и какво трябва да направим

Снимка: Булфото

При изключителен интерес преминаха медийните събития преди сблъсъка за титлата в баскетболната Евролига за мъже в гръцката столица Атина.

Състезателите и треньорите на Олимпиакос и Реал Мадрид говориха пред стотици представители на медиите от цял свят, а сред предизвикалите най-голям интерес бе българинът Александър Везенков, посочва БТА.

"Реал Мадрид е много голям отбор, с велика история, най-много шампионски титли в Евролигата. Намират винаги начин да са тук, макар и с проблемите си, макар и да ги няма тримата им центрове. Ние трябва да сме целенасочени върху нас и да гледаме нашата игра, защото, ако гледаме тяхната игра, само може да загубим. Трябва да сме концентрирани и да дадем всичко от себе си", заяви Везенков по повод утрешния съперник на Олимпиакос във финалния мач за трофея в Евролигата.

"Със сигурност ще са много мотивирани. С по-малка ротация ще има повече игрово време за всички. Но пак казвам, че ние трябва да гледаме себе си. Знаем кои сме, знаем колко сме работили и какво трябва да направим", продължи българският национал.

"Със сигурност помага това, че ще играем пред нашите фенове. В сравнение с 2023 година вече сме различни отбори, с различни хора - и от тях, и от нас. Всеки Файнъл Фор е различен. Ние знаем каква е нашата история. В Евролигата не можеш да си помислиш, че си спечелил двубоя. Със сигурност е една мечта да гледаш хората да насят твоя екип и просто всички заедно искаме да се зарадваме накрая", каза още Александър Везенков.

"Днешният ден мина както всеки друг път, видяхме близките си и всеки се зарежда за утре. Енергията, която ми дават близките е изключителна. Аз играя и за тях. Просто е незаменимо и искам да ги зарадваме накрая", допълни баскетболистът.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!