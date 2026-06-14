Везенков се развихри на купона след триумфа на Олимпиакос

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Играчите на Олимпиакос съвсем логично са в празнично настроение след спечелената след здрава битка с Панатинайкос титла на Гърция, а родният ас на шампионите Александър Везенков изглежда сред най-активните купонджии.

В социалните мрежи се появиха видеа от “червено-бялата” веселба след триумфа и на едно от тях Саша се изявява като диджей и певец на сцената, а в друго се забавлява в дискотека с един от най-близките си съотборници - сръбския си партньор в подкошието Никола Милутинов, който бе избран за MVP на финалния двубой.

Олимпиакос триумфира с 16-тата си титла на Гърция след победа с 89:85 у дома срещу ПАО в събота, печелейки серията с 3-2, пише Спортал.бг.

Самият Везенков пък се отчете с 19 точки в решаващия сблъсък в "Двореца на мира и приятелството" в Пирея.

Ο Ολυμπιακός το γλεντάει



«Μπορείς αν θες

να βρεις πιο έξυπνους φίλους

Να 'ναι μεγάλοι και πιο δυνατοί

Μπορείς

Αλλά να ξέρεις τη δικιά μου αγάπη

δεν θα στη δώσει φιλαράκο κανείς»#olympiacosbc #vezenkov #milutinov pic.twitter.com/Sq1qYadYfS — Manolis Fyrogenis (@MFyrogenis) June 13, 2026

Редактор "Екип на Петел",

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