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Везенков се развихри на купона след триумфа на Олимпиакос

14.06.2026 / 11:32 0

Снимка Булфото

Играчите на Олимпиакос съвсем логично са в празнично настроение след спечелената след здрава битка с Панатинайкос титла на Гърция, а родният ас на шампионите Александър Везенков изглежда сред най-активните купонджии.

В социалните мрежи се появиха видеа от “червено-бялата” веселба след триумфа и на едно от тях Саша се изявява като диджей и певец на сцената, а в друго се забавлява в дискотека с един от най-близките си съотборници - сръбския си партньор в подкошието Никола Милутинов, който бе избран за MVP на финалния двубой.

Олимпиакос триумфира с 16-тата си титла на Гърция след победа с 89:85 у дома срещу ПАО в събота, печелейки серията с 3-2, пише Спортал.бг.

Самият Везенков пък се отчете с 19 точки в решаващия сблъсък в "Двореца на мира и приятелството" в Пирея.

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