Везенков се включва в неделя в лагера на националния отбор

Снимка: Булфото

Най-стойностният баскетболист в редовния сезон на Евролигата Александър Везенков ще се присъедини към лагера на националния отбор на България в неделя, 28 юни.

Тимът се готви за двубоя срещу Норвегия на 5 юли в Ботевград, който е част от предварителните квалификации за Евробаскет 2029.

Срещата ще бъде излъчвана пряко по bTV, поради което се измества за 19:30 часа, информираха от Българската федерация по баскетбол и добавят, че по този начин повече зрители ще могат да гледат националите и да ги подкрепят пред телевизорите.

Билетите за срещата в "Арена Ботевград" вече са в продажба, а феновете могат да избират от различни варианти.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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