Везенков се завърна, но Олимпиакос загуби от французи

Кадър Youtube

Българският национал Александър Везенков се завърна в игра, след като в последните няколко месеца се възстановяваше от контузия. Родното крило взе участие в приятелския мач на неговия Олимпиакос срещу Париж, като френският тим спечели с 90:87, предава Фокус.

Това е второ поражение за гранда от Пирея в предсезонната подготовка, като преди няколко дни гърците загубиха от Монако.

Везенков, който не взе участие в предварителните квалификации на България срещу Австрия и Нидерландия през август, се отчете с 32 точки, 8 борби и 6 асистенции.

В заключителните минути на срещата 30-годишният българин бе изгонен заради петото си лично нарушение.

