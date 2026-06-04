Везенков ще играе за България срещу Норвегия

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Днес стана ясен разширеният състав на мъжкия национален отбор на България по баскетбол за срещата с Норвегия на 5 юли в Ботевград. Най-полезният играч (MVP) на редовния сезон на Евролигата, Александър Везенков ще води националите в изключително важния двубой от група В на предварителните квалификации за европейското първенство през 2029 година..

Освен това Българската федерация по баскетбол е в процес на натурализиране на Умоджа Гибсън, който също попада в разширения състав за 5 юли, предаде БНР.

Умоджа е американски състезател на позиция плеймейкър, роден през 1998 г. в Тексас. Завършва университета Де Пол, който е сред най-титулованите отбори в колежанското първенство на САЩ. Гибсън има зад гърба си мачове в Адриатическата лига и Еврокупата на ФИБА.

През настоящия сезон е избран за най-полезен състезател на турнира на Купата на Словения. Визитката му се допълва от 3 сезона в Европа.

Селекционерът Любомир Минчев сподели "Харесах го, мисля, че ще ни помогне на позиция 1. В момента играе ФИБА турнири, но смятам, че Евролигата е мястото му за в бъдеще", смята той.

Редактор "Екип на Петел",

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