Везенков след триумфа: Ще ми трябва време да осъзная какво направихме

кадър: бТВ

Най-добрият български баскетболист Александър Везенков не скри, че ще му трябва време да осъзнае какво успя да постигне с клубния си тим Олимпиакос, печелейки трофея в Евролигата.

Във финала на турнира в Атина гръцкият Олимпиакос победи испанския Реал (Мадрид) с 92:85 в залата на големия си местен съперник Панатинайкос.

Везенков отдели внимание на всички очакващи го журналисти, отговаряйки на български, гръцки и английски.

"Дори не мога да опиша какво е усещането. Радвам се. Мисля, че ще ми трябва време да осъзная какво успяхме да направим", каза българският национал, цитиран от БНР.

"Имахме много трудни моменти, особено момчетата, които сме много години заедно, но вече държим трофея", продължи Александър Везенков.

"В края беше толкова голяма лудница. Просто исках да прегърна баща ми и сестра ми, както и всички мои приятели, които бяха тук. И да поздравя хората, които ме гледаха по телевизията. Беше много трудно, но успяхме", заяви още Везенков.

"Имаше всякакви мисли. Всеки човек минава през трудни моменти. Мисля, че този отбор заслужаваше и най-накрая успяхме. Имаше и облекчение, защото минахме през толкова трудни моменти. Сега все едно само тялото ми е тук, а мислите ми са някъде другаде. Най-трудният момент ще го запазя за себе си, а най-щастливият е в момента, че държа тази титла", допълни той.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!