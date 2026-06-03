Везенков тръгна с победа в битката за титлата в Гърция

Снимка: Булфто

Българският национал по баскетбол върви към нов успех този сезон. Неговият Олимпиакос направи първата крачка към шампионската титла в Гърция, след като спечели изключително драматично първия мач от финалната серия срещу Панатинайкос с 82:76. Действащият шампион на Евролигата изигра блестящо първо полувреме, но след почивката позволи на съперника да се върне в мача и трябваше да трепери за победата до самия край, пише Dsport .

Българският национал Александър Везенков за пореден път демонстрира класата си и изигра важна роля за успеха на „червено-белите“, като приключи двубоя с актив от 16 точки и 5 борби.

Редактор "Екип на Петел",

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