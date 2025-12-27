Везенков завърши 2025 година с много трудна победа

Кадър Youtube

Олимпиакос завърши 2025 година с победа, но тя дойде по много странен и драматичен начин. Александър везенков и компания надвиха Виртус Болоня като гости с 97:94 в двубой от 18-ия кръг на Евролигата.

След 30 минути игра гръцкият тим водеше в резултата със 77:60, а в края на третата част грандът от Пирея дори имаше 20 точки аванс и контролираше изцяло събитията на терена във "Виртус Арена".

В последната четвърт обаче, както неведнъж се е случвало този сезон, в играта на Олимпиакос настъпи срив и гръцкият шампион едва не изпусна победата. Всичко се реши в последната секунда, когато отчаяният опит за тройка на домакините мина далеч от целта и до продължение не се стигна, предаде Спортал.

"Червено-белите" от пирея вече са с 10 победи и 7 загуби на седмо място в подреждането, докато италианците са с баланс 8-10, който им отрежда 13-а позиция.

Везенков пропусна мача на тима с Колосос Родос (100:86 за Олимпиакос) от гръцкото първенство заради травма в крака, но днес бе в стартовата петица на гръцкия гранд.

