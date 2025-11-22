Вежди Рашидов: Коледни добавки за всички пенсионери

Кадър Нова тв

Бившият министър скочи срещу решението за коледни добавки само за най-бедните

Бившият председател на Народното събрание и министър на културата Вежди Рашидов остро разкритикува решението на правителството да отпусне коледни добавки от 120 лева единствено на пенсионерите, чиито доходи са под прага на бедност. В емоционално изказване той определи това деление като несправедливо и даде шокиращ пример със съдбата на прочутия български алпинист Методи Савов.

"Не е справедливо да има коледни надбавки за най-бедните пенсионери! Какво значи 'под прага на бедността'? Та те всички пенсионери изнемогват и никой не е в добро състояние", заяви Вежди Рашидов, цитиран от "България Днес".

Според скулптора държавата не бива да прави разлика между възрастните хора точно преди Рождество Христово. Рашидов настоява, че определението "под прага на бедността" не означава автоматично, че останалите пенсионери живеят в охолство и нямат нужда от финансова подкрепа за празниците.

"По-справедливо е като се дават надбавки, да се дават на всички старци", категоричен е бившият министър. Той подчерта, че е крайно време държавата да преосмисли политиката си към възрастните хора и условията в социалните домове.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!