Вежди Рашидов: Направих всички неща с цената на рака, изстрадах всичко

Обществото има тежки проблеми. Вотове на недоверие, които не са подплатени с аргументи и няма ясна концепция какво да бъдат като развитие по-нататък, са смешни, слаби и неаргументирани. На този етап кабинетът стои приятно и адекватно. Премиерът е опитен и уравновесен човек. Това заяви бившият министър на културата Вежди Рашидов в "Денят ON AIR".

Според него такива вотове на недоверие могат само да сплотят управляващите.

"Плевен не е проблем на това правителство, а за това правителство. Скоро ще дойде и в София. Има тръби, които не са пипани от години. Ние не спомагаме правителството да се справи с тези проблеми. Бих казал, че са на 50 години. Едва ли едно правителство може да се справи с нещо, което години наред е трупано", обясни Рашидов за Bulgaria ON AIR.

Дела във времето са навредили на държавата

Отговорните партии трябва да държат ключа за стабилността, категоричен е той.

"Отговорността налага всичко да бъде в интерес на хората. Останалото дестабилизира обществото. Медиите вместо с "добро утро" започват с катастрофи, марихуани - това значи, че няма държава. Във времето сме направили такива дела, че сме развалили държавата. Всеки да раздава правосъдие значи липса на правосъдие", изтъкна гостът.

По думите му на улиците има арогантни млади и стари хора.

"Да посегнеш на властта не бива да става. Не еврото, българинът на пазара, от него поскъпва животът. Поскъпва ни животът от спекуланти. София стана интересен град със своята археология и история. Направих всички неща с цената на рака, изстрадах всичко. Сега има едни и същи хора, специалисти по всичко. Аз управлявах с 98 млн. лв., сега са 354 млн. лв. Изкуството са певци и артисти. Но културата не е само това", посочи бившият министър на културата.

