Вежди Рашидов: Започва хаосът

Гласът на хората, които поискаха оставка на правителството, се чу - и я получиха. Но хаосът тепърва започва. Това стана ясно от коментара на бившия министър на културата в първото и второто правителство на Бойко Борисов Вежди Рашидов по Bg On Air.

Да поеме сега някой отговорност! - това е най-важното сега, добави популярният скулптор.

Вината е колективна

Ние няма как непрекъснато да искаме и да търсим един виновен. Колективната игра има много виновници. Хора, които са безпомощни да управляват. Сега пак свалят правителството. Ами да си поемат отговорността!

Не понесе ли Бойко Борисов отговорност? Зад този човек седи голяма партия, отговорности и общество - което ясно показа какво иска. Той каза: "Аз чувам гласа на хората" - и какво направи - това, което поискаха от него.



Колкото до управлението Борисов - Пеевски - ами това беше възможното управление. Борисов има основание да е сърдит за Пазарджик, защото там ГЕРБ загуби. Той си изигра своя етюд, каза, каквото трябваше да каже, но оттук нататък партийната му функция е налице, продължава.

Отговорността му продължава", заяви Рашидов. И уточни:

"Като има протест - има и контра протест. Това се получи. Властта е много странно нещо - революционно, но в никакъв случай не може да се каже, че разумно нещо. Хората искаха оставка - получиха я. Не искаха бюджет - оттеглиха го. "

Попитан какво следва оттук нататък и можем ли да говорим за алтернатива, Вежди Рашидов заяви:

"Когато искаш да смениш нещо, трябва да знаеш с какво. Не можеш само да искаш. Животът продължава. Чакат ни тежки дни. Чака ни хаос, а той е почти налице. Има анархия, а спекулацията ще заработи още по-силно.

Газта ще се вдигне, заплатите - не.

Цените също се вдигат.

И ние говорим само какво ще се вдига. Сами си го направихме! Кой каквото сам си надроби, това ще си сърба.

Станахме една объркана държава.

На въпрос ще обърка ли президентът Радев сега сметките на политиците, Рашидов отвърна колоритно - припомняйки си култова ситуация от близкото минало с Иван Славков - Батето.

"С Иван Славков имах навремето една случка в ресторант. Аз седя в единия край, той - в другия. Вижда ме и ми казва, че четири девойки питали за мене. Аз му отвърнах със същото - че същите четири девойки са питали и за него.

Та, думата ми е, че София е малка, едни и същи девойки питат за нас. Малка ни е държавата, малък ни е и градът. Не виждам какво ново да очакваме.

Пожелавам истинска промяна, но нека първо да минат изборите, за да видим изобщо каква ще е промяната. А това хората да излязат и да гласуват - е по-силно от протестите. Това е истинският протест!", завърши той

