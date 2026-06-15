Везиева: Промоциите са объркващи, потребителите трябва да следят цените

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Властта твърди, че хазната е празна, а опозицията отрича това. Между тези две позиции стои цялата българска икономическа действителност - милиарди левове, дефицити и заеми, които пряко засягат всеки българин.

"Истината е, че новото правителство наследи тежка ситуация и фискална, и като цяло икономическа, независимо от ръста на БВП - това, което се случи в последните години с дефицитите, които бяха повече от маастрихтските изисквания, доведоха до тази ситуация. Нормално е опозицията да говори по този начин, това им е работата. Това, което за мен е по-важно, е, че всички ние сме се фокусирали върху бюджета, но нека не забравяме, че бюджетът е функция на програми. Крайно време е да видим на масата управленска програма, за да разберем как ще се развиваме, как ще преодолеем тези предписания от Европейската и какви мерки ще предприемем за овладяване на ситуацията", каза бившият министър на икономиката и член на СИНПИ Даниела Везиева в студиото на "Денят ON AIR".

По думите ѝ все още сме в състояние, в което бихме могли да овладеем процедурата и да представим достатъчно добри мерки за намаляване на разходите.

"От това какви мерки ще предложим на Европейската комисия, зависи по-нататъшната процедура. Ние имаме време, в което може да представим мерките си и трябва да убедим ЕК, че мерките, които представяме, са тези, които ще доведат до фискална дисциплина и ще овладеят ситуацията с превишаването на разходите. Приходната част е добра, но друг е въпросът какво е качеството ни на приходите. Имаме растеж на потреблението, в него делът на индустрията и на производството е много нисък", допълни Везиева в ефира на Bulgaria ON AIR.

Тя е на мнение, че е съвсем нормално правителството да иска да е "наясно с цялостната картина".

"Преди влизането ни в Еврозоната говорихме за това колко са "масажирани" числата, други ги нарекоха "счетоводни трикове", но в крайна сметка остана усещането на това, че имаше немного прозрачни процеси и процедури. Фактът, че не се взе данък дивидент на банките, е сериозна дупка в бюджета за следващата година. Крайно време е да не лъжем повече, а да направим правилните структурни реформи така, че да имаме устойчив и балансиран бюджет в следващите 3 години, и то с дефицит под 2 - нещо, което не можем да постигнем през 2026 година, но е нещо, което трябва да се случи в следващите години", коментира гостът, пише novini.bg.

Везиева смята, че правителството може да поиска корекция на макрорамката, представяйки своята визия за развитието на държавата.

"Надявам се, че ще го направят, защото това е правилният подход в тази ситуация. Не знам дали влязохме в Еврозоната с лъжа, но докладът на Европейската комисия е доста негативен. Там се отчитаха и демографските проблеми, и автоматичното увеличаване на доходите, липсата на производителност, за проблемите в образованието. Ние сме с много ниска безработица, а има безкрайна липса на кадри. Трябва да се направи реформа, която да е изцяло ориентирана към ефективността на публичната услуга", добави бившият министър на икономиката. Тя припомни, че все още има лекари, които работят за изключително ниски заплати.

"В администрацията има началници на отдели, които са с доста ниски заплати. Не трябва да слагаме всички под общ знаменател. Трябва пълна реформа, трябва да е ориентирана към резултати. Ако някой каже, че сега, като накараме държавните служители да си плащат осигуровките и това ще има сериозен ефект във фиска, не е точно така. Ние няма как да намалим размера на индивидуалните възнаграждения. За да си плащат осигуровките, трябва да им се качат възнагражденията. Ако в момента се пипне плоският данък, това означава да си убием средната класа", подчерта Даниела Везиева. Попитана дали пазарува в големите вериги и дали вижда разлика след въведената "Кошница с грижа", тя отговори: "Виждаме, виждаме и всички други промоции, които текат. Някои са на по-изгодни цени. При други се объркваш и не знаеш какво точно е намалението. Трябва да следим всички цени, дори тези на промоции. Ситуацията във веригите е деликатна, но защо говорим само за стоките, които са българско производство? Защо тези 15% не включват стоките, които идват отвън и са по-скъпи?".

Редактор "Екип на Петел",

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