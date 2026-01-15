ВиК - Варна: Работи се по отстраняването на аварията в квартал „Бриз“

Кадър: Фейсбук, "Виждам те КАТ - Варна", М. Христов

Заместник-кметът по инфраструктурата Димитър Кирчев е провел разговор с представител на ръководството на „Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД във връзка с получени сигнали за мащабна ВиК авария в квартал „Бриз“.

По случая са предприети необходимите действия и екипи на „ВиК – Варна“ работят на място по отстраняване на повредата, съобщават от общината.

По информация на дружеството аварията е причинена при извършване на строителни дейности от частна фирма, в резултат на което е засегнат магистрален водопровод.

До приключване на аварийните ремонтни дейности водоподаването в част от квартал „Бриз“ и местностите Изгрев, Сотира, Акчелар и Св. Никола е временно преустановено, съобщават от дружеството.

Община Варна продължава да следи ситуацията и ще реагира при необходимост, посочи зам.-кметът.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!