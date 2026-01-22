ВиК-Варна: Аспарухово, Галата, Ракитника и Звездица са под сериозен риск от водна криза

Пиксабей

Много тежка е ситуацията с водоснабдяването в южната част на Варна-Аспарухово, Галата, Ракитника и Звездица. Това заяви управителят на ВиК–Варна инж. Веселин Русев. Той предупреди за сериозен риск от водна и канализационна криза при продължаващото застрояване в района, пише "Морето".



По думите му водата за Аспарухово в момента идва от едно единствено място. Количества има, но липсва адекватна водопроводна мрежа. Решението е изграждането на нова помпена станция в района на пристанище „Карантината“ и нов тръбопровод, който да захранва високите части на квартала.



Необходимостта става още по-належаща заради силния инвеститорски интерес в района. По непотвърдени данни се подготвя застрояване между 500 хиляди и 1 милион квадратни метра застроена площ. Инж. Русев определи мащаба като „втора Варна“.



В момента съществуващият водопровод преминава през частни имоти, което създава сериозни проблеми при аварии. Освен за високите части към Галата трябват мерки и за тези към местността Джанавара. Нобходим е нов водопроводен пояс през Боровец, който да осигури стабилно водоснабдяване.



Критично е и състоянието на канализационната мрежа. През зимните месеци каналът е пълен, а при включване дори на още няколко къщи съществува риск от преливане. Според ВиК–Варна е необходим допълнителен колектор и ново трасе.



„Издават се разрешителни за строеж без да е потърсено становище на ВиК“, подчерта Русев. Още през май дружеството е алармирало общината с настояване да се спре издаването на нови разрешения, докато не бъде решен проблемът с водоснабдяването.



Управителят на ВиК–Варна обяви, че ще постави темата и пред Общинския съвет. Той напомни, че инфраструктурата е собственост на общината, а ВиК е само оператор. „Ако искат развитие на юг, трябва да инвестират“, заяви Русев и допълни, че като знак на съпричастност дружеството вече е предоставило проектно задание.



По думите му на последната среща по темата нито кметът, нито главният архитект са присъствали, а липсата на ясна политика за развитието на града поставя под въпрос бъдещето на новите строежи.



„Ако всички тези проекти се реализират при сегашните условия, купувачите ще се окажат без вода и без връзка с канализацията“, предупреди инж. Веселин Русев.

