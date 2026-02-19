реклама

ВиК Варна: Питейната вода е мътна след лошото време и обилното снеготопене, работим по проблема

19.02.2026 / 15:29 2

Пиксабей, илюстративна

Поради лошите метереологични условия и обилно снеготопене, се наблюдава показатела "мътност" на питейната вода, посочват от ВиК Варна. По данни на дружеството са започнати мероприятия /промивки и др./ за отстраняване на проблема.

Порадо предизвикана повреда от външна фирма до около 17:00 часа без вода ще са част от абонатите в местности  Евксиноград и Малко Ю;

Заради авария без водоподаване до около 17.00 часа остават и част от абонатите в местност Манастирски рид, а до около 16:00 часа - абонатите, попадащи в района на улиците: "Перикоп" и "Керч" в кв."Аспарухово".

0
0
MrBean (преди 25 минути)
Рейтинг: 210776 | Одобрение: -1479
А цената зависи ли от цвета?
1
0
kjk (преди 1 час)
Рейтинг: 183722 | Одобрение: 19372
На цвят го докарват на вода от прани чорапи!!!:errm:НамусенАнгелче

