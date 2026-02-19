ВиК Варна: Питейната вода е мътна след лошото време и обилното снеготопене, работим по проблема

Пиксабей, илюстративна

Поради лошите метереологични условия и обилно снеготопене, се наблюдава показатела "мътност" на питейната вода, посочват от ВиК Варна. По данни на дружеството са започнати мероприятия /промивки и др./ за отстраняване на проблема.

Порадо предизвикана повреда от външна фирма до около 17:00 часа без вода ще са част от абонатите в местности Евксиноград и Малко Ю;

Заради авария без водоподаване до около 17.00 часа остават и част от абонатите в местност Манастирски рид, а до около 16:00 часа - абонатите, попадащи в района на улиците: "Перикоп" и "Керч" в кв."Аспарухово".

