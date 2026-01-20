ВиК авария във Варна, заледи се кръстовището на „Г. Бенковски“ и „Д-р Пискюлиев“
Кадър фл
Много опасна ситуация след ВиК авария във Варна.
Инцидентът е станал на кръстовището на ул. „Г. Бенковски“ и ул. „Д-р Пискюлиев“
Ето какво пишат от ОДМВР-Варна
Вследствие на повреден пожарен кран пътната настилка в района е заледена, което създава предпоставки за затруднено и рисково движение.
Призоваваме водачите на МПС и пешеходците да се движат с повишено внимание, като при необходимост да използват алтернативни маршрути.
Видеото съдържа реални кадри от мястото и отразява актуалната обстановка.
Уведомени са компетентните служби
