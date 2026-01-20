ВиК авария във Варна, заледи се кръстовището на „Г. Бенковски“ и „Д-р Пискюлиев“

Кадър фл

Много опасна ситуация след ВиК авария във Варна.

Инцидентът е станал на кръстовището на ул. „Г. Бенковски“ и ул. „Д-р Пискюлиев“

Ето какво пишат от ОДМВР-Варна

Вследствие на повреден пожарен кран пътната настилка в района е заледена, което създава предпоставки за затруднено и рисково движение.

Призоваваме водачите на МПС и пешеходците да се движат с повишено внимание, като при необходимост да използват алтернативни маршрути.

Видеото съдържа реални кадри от мястото и отразява актуалната обстановка.

Уведомени са компетентните служби

