ВиК холдингът подкрепя на Варна за допълнителното водоснабдяване от Девненските извори

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ВиК холдингът подкрепя проекта на ВиК-Варна за изграждане на допълнително резервно водоснабдяване на Варна от Девненските извори. Това заяви след Общото събрание на дружеството във Варна Манол Генов - член на Управителния съвет на холдинга.

Това е разумно да се случи за Варна, тъй като потреблението доста нараства, Варна се разраства. Ще измислим най-евтиния и най-разумния вариант, за да се случи това. Имаме идеи, но не мога още да ги споделя докрай.

Решението за превалутиране на акциите от капитала на ВиК-Варна беше еднозначно подкрепено от всички участници и членове на събранието, поясни Генов, цитиран от БНР.

Ние като ВиК-холдинг ще се опитаме да наложим една нова политика - политика с по-открито лице към общините... Общините като собственици невинаги обръщат внимание на състоянието на ВиК мрежата. Едно проектиране на ВиК съоръжения е един доста дълъг и нелесен процес.

Той каза още, че ще бъде обявен конкурс за нов управител на ВиК-Варна, а за временен управител беше избран Михаил Маринов, който и преди е заемал този пост.

Маринов встъпва в длъжност след вписването в Търговския регистър, което се очаква да стане или днес, или утре. По Закона за публичните предприятия до 6 месеца трябва да бъде обявен конкурс за обявяване на управител на ВиК-Варна, допълни Манол Генов.

Редактор "Екип на Петел",

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