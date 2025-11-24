ВиК прати багери да събират сметките за вода

Кадър БНТ

ВиК - Хасково започна акция срещу нередовни абонати, съобщава БНТ.

Вземанията на дружеството са за около два милиона лева. Екипи извършват прекъсване на водоподаването към най-големите длъжници в кв. "Република". Там се консумира много вода, а голяма част от нея не се плаща. Само днес обаче длъжници изплатиха 12 100 лева, а екипите на водното дружество установиха три незаконни включвания към мрежата.

Багерите се насочиха към шест имота, чиито собственици дължат общо над 12 000 лева.

Вече втори ден екипите на дружеството са в квартала.

Пламена Илиева, ръководител отдел "Продажби", ВиК - Хасково, обясни, че с багер се прекъсва от сградното водопроводно отклонение, тапира се, след което, след като се плати цялото задължение, има такса включване. Пак идва багер, който разкопава и се присъединява наново, като се заплаща дължимото плюс включването към водоснабдяване.

Присъединяването струва между 800 и 1000 лева, поради което повечето длъжници намират парите, щом видят багерите.

Илиева посочи, че за три часа са събрани над 10 000 лева, отделно плащания на каса.

Екипите са открили и незаконно присъединени към главния водопровод домакинства.

Подобни акции се провеждат периодично. В началото на следващата седмица екипите на ВиК тръгват към нередовни абонати в село Узунджово.

