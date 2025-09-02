Видът на Кирил Петков изуми България

Кадър Фб

Кирил Петков се появи с гъста брада на протеста във Варна, с което изненада дори присъстващите.

Нов протест в защита на кмета на Варна - Благомир Коцев, и задържаните с него общински съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев, се провежда пред сградата на Община Варна.

"Настояваме за незабавното процедиране на мярката и освобождаването на политическите затворници от софийския арест", призовават организаторите.

Към 18:30 ч. 300 души се събраха пред общината, за да завят подкрепата си, но броят им бързо нарасна.

Бившият съпредседател на "Продължаваме промяната" и бивш премиер Кирил Петков пристигна във Варна, за да се включи в акцията, предава Радио Варна.

Ще сезираме и европейските институции за безпрецедентното задържане на искането за промяна на мярката за неотклонение на Коцев. Прокуратурата де факто нарушава правилото за незабавно внасяне в съда на преписката. Утре в София ще има протест, а в четвъртък или петък отново във Варна, каза той.

Бойко Борисов и Делян Пеевски трябва да знаят, че има политическа цена за това безобразие, подчерта Петков и допълни, че протестите ще продължат. Тези двамата няма да си тръгнат от политическата сцена, докато свободните българи не се съберем и не кажем "стига толкова", заяви още той.

Три ще са целите, които ще искат да постигнат с акциите си - освобождаване на Благомир Коцев и общинските съветници, да бъдат спрени недопустимите действия на прокуратурата и сваляне на правителството, обобщи бившият премиер.

Трябва да ходим на нови избори и да кажем, че няма да търпим пълзяща диктатура, заяви Петков.

Няма да допуснем свикване на предсрочни избори във Варна, каза изпълняващият функциите кмет Павел Попов.

Към 19 ч. пространството пред общината вече се изпълни с хора. Над 500 души са там. Те скандират "Свобода". Издигат плакати с лозунги "Следващия може да си ти". Очаква се протестът да премине в шествие към площад "Независимост".

